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Корнеев: «Дивеев точно останется в ЦСКА. «Зенит» не станет за него переплачивать»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» высказал мнение, что защитник Игорь Дивеев продлит контракт с ЦСКА.

— Останется ли в ЦСКА Дивеев?

— Конечно, останется. Не думаю, что у него будет вариант лучше, чем ЦСКА.

— Почему?

— Все-таки Игорь допускает ошибки в важных матчах. Для того чтобы уехать в зарубежный клуб, ему нужно провести хотя бы один топовый сезон! Пока мы этого, увы, не видим.

— То есть не верите, что к нему есть интерес в Италии?

— Дивеев не перейдет в итальянский клуб. В такой вариант я не верю.

— Может ли он тогда оказаться в «Зените»?

— «Зенит» не будет за него переплачивать. Да и вряд ли ЦСКА продаст защитника прямому конкуренту.

Действующее соглашение Дивеева с ЦСКА рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне 23-летний защитник провел 17 матчей в РПЛ, отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Игорь Дивеев
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
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 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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