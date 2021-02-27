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«Это только начало». Соу пообещал продолжить забивать голы за «Ростов»

21:15
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В 20-м туре Тинькофф РПЛ «Зенит» поделил очки с «Ростовом» (2:2). Оба гола в составе ростовчан забил новичок команды Али Соу.

«Это только начало», — приводит слова Соу Telegram-канал «Жлето-синие будни».

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 42 очка. «Ростов» идет на пятой строчке, имея в активе 33 очка. В следующем туре петербуржцы в гостях сыграют против казанского «Рубина» 8 марта, «Ростов» 6 марта примет «Сочи».

Зенит — Ростов

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