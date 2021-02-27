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Дмитрий Парфенов об игре «Арсенала»: «Это полнейшее безобразие»

21:17
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Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов кратко прокомментировал игру своей команды в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:4).

«Нельзя разваливаться, нельзя получать за пять минут три мяча, — сказал специалист в эфире канала «Матч премьер». — Это безобразие, полнейшее безобразие».

«Арсенал» занимает 14-е место в чемпионате России, имея в активе 14 очков.

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