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Федотов — о победе над «Арсеналом»: «Гол вскрыл игру, и мы, можно сказать, порезвились»

21:11
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов остался доволен игрой команды в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» из Тулы (4:0).

«Хорошая команда, хорошее сопротивление. Футбол состоит из двух таймом. Соперник грамотно оборонялся. Но гол вскрыл игру, и мы, можно сказать, порезвились, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — В конце хотел дать шанс получить игровое время другим игрокам. Счет позволял сделать эти замены».

Сочи — Арсенал Т

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