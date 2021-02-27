Федотов — о победе над «Арсеналом»: «Гол вскрыл игру, и мы, можно сказать, порезвились»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов остался доволен игрой команды в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» из Тулы (4:0).
«Хорошая команда, хорошее сопротивление. Футбол состоит из двух таймом. Соперник грамотно оборонялся. Но гол вскрыл игру, и мы, можно сказать, порезвились, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — В конце хотел дать шанс получить игровое время другим игрокам. Счет позволял сделать эти замены».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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