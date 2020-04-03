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«Это подло и некрасиво». Дзюба выступил против аннулирования результатов нынешнего сезона

19:44
Артем Дзюба. Фото Reuters
Артем Дзюба. Фото Reuters
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выступил резко против аннулирования результатов нынешнего сезона в чемпионатах из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса. В настоящее время практически все европейские чемпионаты, в том числе и чемпионат России, приостановлены.

— Полагаю, что чемпионаты будут доиграны, — сказал Дзюба в эфире «Радио Зенит». — Если только не затянется прямо настолько уже все... Ведь телевизионные права уже были оплачены, а это миллионы евро, если говорить о тех же Англии и Испании. Не думаю, что клубы захотят возвращать эти деньги.

Хотелось бы доиграть чемпионат и победить. Все-таки уже пройдено хорошее расстояние — 22 тура. Нужно доиграть до конца, иначе будет ощущаться какая-то неполноценность.

А когда говорят про аннулирование чемпионатов, мне кажется, это подло и некрасиво. Это не красит тех людей, которые такое говорят.

Тот же «Ливерпуль» не выигрывал столько лет, сейчас лидирует с отрывом в 20 с чем-то очков, а экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призывает аннулировать чемпионат. Давайте будем откровенны: «Ливерпуль» уже точно не упустит это чемпионство, которое команда заслужила. И так почти в каждом чемпионате.

У нас не до конца все ясно. Хочется, чтобы все доигралось, чтобы все точки были расставлены. Этого ждут и болельщики, и сами футболисты.

После 22 туров «Зенит» лидирует в Тинькофф чемпионате России, опережая ближайших преследователей на 9 очков.

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