«Это ложь». Малком опроверг слухи об уходе из «Зенита» в «Севилью»

Нападающий «Зенита» Малком опроверг информацию о том, что он может уйти в «Севилью». Ранее сообщалось, что 23-летний бразилец хочет перейти в клуб из топ-лиги, а «Севилья» заинтересована в приобретении футболиста.

— Я очень счастлив в «Зените», — приводит Marca слова Малкома. — Я читал слухи про себя и «Севилью», но это ложь. Сейчас я полностью сосредоточен на игре за «Зенит» и собираюсь полностью отработать свой контракт.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за 40 миллионов евро, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 15 матчах за сине-бело-голубых.