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Сегодня, 22:15

Есть ли альтернатива Дзюбе в нападении «Локо»? Мнение Кузьмичева

Кузьмичев отреагировал на игру Дзюбы в матче против «Факела»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего Артема Дзюбы в матче с «Факелом».

— Как бы в целом оценили игру Дзюбы за те 68 минут, что он провел на поле? Некоторые специалисты считают, что на старте сезона он выглядит тяжеловато.

— От нападающих всегда ждут голов. Думаю, Дзюбу начали критиковать, так как он уходил с поля без голов в играх с «Рубином» и «Уралом». В силу возраста Артем уже не может выполнять большой объем черновой работы. Поэтому от него ждут только забитых мячей. Сегодня он со своими прямыми обязанностями справился, открыл счет. Мог ли он сыграть продуктивнее? Наверное, мог. Но гол есть гол.

— Есть ли ему альтернатива в центре нападения «Локо»?

— Ну вы же видели, как сегодня вышел на замену Сарвели. Владислав растворился на поле, в игре был незаметен.

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo;. «До замены Дзюбы «Локо» играл абсолютно посредственно! Сплошные забросы...» Кузьмичев о матче в Воронеже

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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
2
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
3
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
5
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
6
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
7
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
8
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
9
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
13
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
15
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
16
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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