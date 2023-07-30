Есть ли альтернатива Дзюбе в нападении «Локо»? Мнение Кузьмичева
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего Артема Дзюбы в матче с «Факелом».
— Как бы в целом оценили игру Дзюбы за те 68 минут, что он провел на поле? Некоторые специалисты считают, что на старте сезона он выглядит тяжеловато.
— От нападающих всегда ждут голов. Думаю, Дзюбу начали критиковать, так как он уходил с поля без голов в играх с «Рубином» и «Уралом». В силу возраста Артем уже не может выполнять большой объем черновой работы. Поэтому от него ждут только забитых мячей. Сегодня он со своими прямыми обязанностями справился, открыл счет. Мог ли он сыграть продуктивнее? Наверное, мог. Но гол есть гол.
— Есть ли ему альтернатива в центре нападения «Локо»?
— Ну вы же видели, как сегодня вышел на замену Сарвели. Владислав растворился на поле, в игре был незаметен.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
7
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
8
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
9
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
15
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
16
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0