Галактионов — о матче с «Факелом»: «В РПЛ нет команд, которые можно обыграть на классе»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче второго тура РПЛ с «Факелом» (4:1).
«Я думаю, что вы немного осторожничаете с оценками «Факела», потому что несмотря на занятые в прошлом сезоне места, это очень крепкая команда, организованная, боевитая. Сейчас в РПЛ нет команд, которые можно просто так обыграть на классе. Мы повели в счете, но у нас есть группа молодых игроков, которые немного стали нервничать. Мы отдали инициативу, у соперника начали появляться моменты. Но после перерыва команда вышла с другим посылом. Наш матч был с ошибками, но это игра, в которой надо проявлять характер и добиваться победы. Мы сейчас ребят поблагодарили. Все матчи в РПЛ будут очень тяжелыми. Нам необходимо отталкиваться от своей игры, двигаться дальше и побеждать», — заявил Галактионов на пресс-конференции.
В следующем матче чемпионата России «Факел» сыграет с «Балтикой» 6 августа, начало — 17.30 мск. «Локомотив» в третьем туре встретится с ЦСКА 5 августа, начало встречи в 20.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
7
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
8
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
9
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
15
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
16
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0