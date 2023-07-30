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Сегодня, 22:13

Галактионов — о матче с «Факелом»: «В РПЛ нет команд, которые можно обыграть на классе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче второго тура РПЛ с «Факелом» (4:1).

«Я думаю, что вы немного осторожничаете с оценками «Факела», потому что несмотря на занятые в прошлом сезоне места, это очень крепкая команда, организованная, боевитая. Сейчас в РПЛ нет команд, которые можно просто так обыграть на классе. Мы повели в счете, но у нас есть группа молодых игроков, которые немного стали нервничать. Мы отдали инициативу, у соперника начали появляться моменты. Но после перерыва команда вышла с другим посылом. Наш матч был с ошибками, но это игра, в которой надо проявлять характер и добиваться победы. Мы сейчас ребят поблагодарили. Все матчи в РПЛ будут очень тяжелыми. Нам необходимо отталкиваться от своей игры, двигаться дальше и побеждать», — заявил Галактионов на пресс-конференции.

В следующем матче чемпионата России «Факел» сыграет с «Балтикой» 6 августа, начало — 17.30 мск. «Локомотив» в третьем туре встретится с ЦСКА 5 августа, начало встречи в 20.00 по московскому времени.

Источник: ФК «Локомотив»
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
2
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
3
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
5
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
6
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
7
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
8
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
9
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
13
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
15
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
16
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
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Наир Тикнизян

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 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
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Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Марат Быстров

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 2 1 0
Милан Гайич

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 2 1 0
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