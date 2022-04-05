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Судейство

Сегодня, 19:45

Почетный президент РФС — об уровне судейства в России: «Масса вопросов к квалификации»

Вячеслав Колосков указал на низкий уровень судейства в России
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги заседания Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС по матчам 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Моменты, на которые указала ЭСК, серьезные. В двух матчах как минимум эти ошибки стали результативными. Это вызывает массу вопросов к квалификации судей. У меня есть убеждение, что никакой предвзятости здесь нет. Тут есть низкая квалификация наших судей, которые работают в РПЛ. Хотя Карасева не назовешь судьей с низкой квалификацией. Он признан на европейской арене. Подготовка арбитров — длительный и своеобразный процесс. Специалист должен принять решение порой в считаные секунды, которое определит исход матча. У нас есть системные просчеты в подготовке судей», — сказал Колосков «СЭ».

Алексис Бека-Бека и&nbsp;Кристофер Мартинс. ЭСК: Карасев ошибочно не удалил Бека-Бека в матче со «Спартаком»

5 апреля ЭСК РФС приняла решение, что Сергей Карасев ошибочно не удалил с поля Алексиса Бека-Бека за фол против Кристофера Мартинса на 24-й минуте матча «Локомотив» — «Спартак». Также ЭСК приняла решение, что пенальти за фол на Федоре Смолове в матче «Краснодар» — «Динамо» назначен ошибочно и признала ошибочным решение Игоря Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в концовке матча с «Уралом».

РПЛ
РФС
Вячеслав Колосков
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ЭСК признала ошибочным решение Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом»

Колосков считает, что в большинстве ошибок российских судей виноваты иностранные руководители
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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