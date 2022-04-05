Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги заседания Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС по матчам 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Моменты, на которые указала ЭСК, серьезные. В двух матчах как минимум эти ошибки стали результативными. Это вызывает массу вопросов к квалификации судей. У меня есть убеждение, что никакой предвзятости здесь нет. Тут есть низкая квалификация наших судей, которые работают в РПЛ. Хотя Карасева не назовешь судьей с низкой квалификацией. Он признан на европейской арене. Подготовка арбитров — длительный и своеобразный процесс. Специалист должен принять решение порой в считаные секунды, которое определит исход матча. У нас есть системные просчеты в подготовке судей», — сказал Колосков «СЭ».

5 апреля ЭСК РФС приняла решение, что Сергей Карасев ошибочно не удалил с поля Алексиса Бека-Бека за фол против Кристофера Мартинса на 24-й минуте матча «Локомотив» — «Спартак». Также ЭСК приняла решение, что пенальти за фол на Федоре Смолове в матче «Краснодар» — «Динамо» назначен ошибочно и признала ошибочным решение Игоря Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в концовке матча с «Уралом».