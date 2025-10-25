Тарасов обратился к Батракову: «Подари билет, и я схожу на матч «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» обратился к полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову.

«Передайте Батракову, что когда люди, как я, просят билет на матч «Локомотив» — ЦСКА, то они должны его предоставлять. А мне сказали, что все продано. Батраков, я к тебе обращаюсь. Подари мне билет, и я обязательно схожу на «Локомотив», — сказал Тарасов «СЭ» на мероприятии движения «Здоровое Отечество».

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров.