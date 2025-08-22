ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА

ЭСК РФС по обращению ЦСКА рассмотрела два эпизода матча 5-го тура РПЛ против московского «Динамо» (3:1).

Матч судил Кирилл Левников.

Члены ЭСК единогласно решили, что арбитр ошибочно не удалил вратаря «Динамо» Игоря Лещука на 47-й минуте.

Согласно объяснению комиссии, Лещук опоздал сыграть в мяч в единоборстве с защитником ЦСКА Данилом Круговым, выйдя за пределы собственной штрафной площади, и совершив контакт со стопой соперника. Судье следовало назначить штрафной удар и удалить с поля Игоря Лещука за лишение соперника явной возможности забить гол.

Кроме того, комиссия единогласно постановила, что Левников ошибочно не назначил пенальти в ворота «Динамо» на 54-й минуте.

Отмечается, что полузащитник «Динамо» Денис Макаров опоздал сыграть в мяч в собственной штрафной площади в единоборстве с нападающим ЦСКА Матеусом Алвесом и по неосторожности совершил наказуемый контакт с ногой соперника.