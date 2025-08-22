Черчесов: «Слова в раздевалке после 0:2? При таком счете надо не орать, а менять некоторые вещи»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос о разговоре с командой в перерыве матча с «Оренбургом» (2:2) в 6-м туре РПЛ.

— Какие слова сказали в перерыве команде в раздевалке?

— Это останется в раздевалке. Но скажу, что бутылки не летали. При счете 0:2 надо не орать, а менять некоторые вещи. Молодцы, что ребята вышли из этой ситуации. Все остальное обговорим по прилете домой.

— Как бы вообще охарактеризовали то, что команде удалось выйти из этой ситуации?

— Мы работаем. Некоторые вещи делаем, есть психологическая работа. Хорошо, что ребята до конца верили в себя, слушали и сделали.

«Оренбург» набрал 6 очков и занимает 10-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» с 7 очками на 7-й строчке.