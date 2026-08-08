Нападающий Мансилья перешел в «Родину» из «Ахмата» на правах аренды
Нападающий «Ахмата» Брайан Мансилья перешел в «Родину» на правах аренды, сообщила пресс-служба московского клуба.
Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27 и включает опцию выкупа.
В сезоне-2025/2026 Мансилья забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 23 матчах. До перехода в «Ахмат» он на протяжении трех лет выступал за «Оренбург». Всего на счету нападающего 15 голов и 14 ассистов в 99 матчах РПЛ.
Источник: ФК «Родина»
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