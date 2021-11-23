Иван Игнатьев заявил, что хочет выиграть титул с «Краснодаром»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев рассказал, хочет ли когда-то вернуться в «Краснодар».

«В какой-то период жизни, я надеюсь, это произойдет, это больше, чем мой родной клуб! Я его люблю и хочу выиграть с ним титул», — написал футболист в Instagram-сторис.

Сторис Ивана Игнатьева. Фото Instagram

22-летний нападающий перешел в «Рубин» из «Краснодара» в декабре 2019 года.

В сезоне-2021/22 Тинькофф РПЛ футболист сыграл 7 матчей за казанский клуб и не отметился результативными действиями.