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Эсекиэль Понсе: «Очень жалею, что не могу быть рядом со своими друзьями на поле»

20:56
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе сожалеет, что не может помочь команде в дерби с ЦСКА.

«Очень жалею, что не могу играть. И быть рядом со своими друзьями на поле, — сказал Понсе в эфире «Матч Премьер».

В предыдущем матче Максименко прекрасно играл. И в этот раз он демонстрирует отличный уровень. Мы очень рады, что у нас такой голкипер. Всякий раз, когда это нужно, он нас выручает».

Напомним, что Понсе был дисквалифицирован на три матча за удаление в матче 4-го тура против «Динамо», когда опасно атаковал вратаря бело-голубых Антона Шунина.

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