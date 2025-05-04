Футбол
4 мая, 17:19

Ещенко разочарован игрой «Спартака» против «Факела»: «В таких матчах важно не терять очки, как это делает «Краснодар»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился с «СЭ» мнением об игре красно-белых в матче 27-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).

«Разочарован результатом. Зимние траты? Дело в том, что клуб тратит средства для того, чтобы быть чемпионом. Так получается, что с «Краснодаром» и «Зенитом» команда показывает одну игру, а с Махачкалой и «Факелом» теряют очки. Если бы «Спартак» не проигрывал таким командам, как «Динамо» Махачкала, то по игре он был бы на первом месте. В таких матчах важно не терять очки, как это делает «Краснодар», — сказал Ещенко «СЭ».

После ничьей с «Факелом» «Спартак» лишился шансов на чемпионство. За три тура до конца премьер-лиги-2024/25 отставание красно-белых от лидера турнирной таблицы «Краснодара» составляет 10 очков.

  • HomeSidius

    Уважаемый Ещенко, а почему вчера не удалили футболиста Краснодара, который еще и рукой сыграл и впоследствии еще и гол забил? А Литвинова убрали? Двойные стандарты. Тормена должен был быть удален! А судья проигнорировал предупреждение ВАР. Да игра Спартака была не фонтан, но сейчас все хотят сменить чемпиона. Я не спорю Зенит в этом сезоне не тянет на чемпионство. Но так тянуть за уши Краснодар не приемлемо. Это уже не первый случай за последние матчи. Про пенальти с травмой Агкацева тоже есть вопросы.

    04.05.2025

  • zg

    Адмирал очевидность блин!)))

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Что они все прут?? Если Локомотив не будет терять очки, то он станет чемпионом. Если Акрон не будет терять очки, то будет чемпионом. И т.д. по списку. Андрюша, так это не работает. Все теряют очки. Кто-то с Махачкалой, кто-то с Воронежем, кто-то со Спартаком)))

    04.05.2025

  • оппонент

    Факел потерял очки. Но даже победа вряд ли спасла его от вылета.

    04.05.2025

  • Старичела

    Если бы, да кабы

    04.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

