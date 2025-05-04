Ещенко разочарован игрой «Спартака» против «Факела»: «В таких матчах важно не терять очки, как это делает «Краснодар»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился с «СЭ» мнением об игре красно-белых в матче 27-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).

«Разочарован результатом. Зимние траты? Дело в том, что клуб тратит средства для того, чтобы быть чемпионом. Так получается, что с «Краснодаром» и «Зенитом» команда показывает одну игру, а с Махачкалой и «Факелом» теряют очки. Если бы «Спартак» не проигрывал таким командам, как «Динамо» Махачкала, то по игре он был бы на первом месте. В таких матчах важно не терять очки, как это делает «Краснодар», — сказал Ещенко «СЭ».

После ничьей с «Факелом» «Спартак» лишился шансов на чемпионство. За три тура до конца премьер-лиги-2024/25 отставание красно-белых от лидера турнирной таблицы «Краснодара» составляет 10 очков.