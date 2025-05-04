«Ахмат» — ЦСКА: судья ошибочно не удалил Ибишева и Облякова

На 27-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА судья Артем Чистяков неверно квалифицировал действия Турпал-Али Ибишева, который ударил ногой в живот Секу Койта. Футболиста грозненцев следовало удалить за серьезное нарушение правил, но этого не случилось. Видеоассистенты Алексей Сухой и Владимир Москалев в действия коллеги не вмешались.

Уже вскоре, на 30-й и 31-й минутах, Иван Обляков дважды сфолил, дав основания арбитру для вынесения предупреждения. Во втором случае он ударил Владислава Камилова шипами в голеностоп. Но оба раза Чистяков ограничился назначением штрафных ударов. Покажи он армейцу желтую карточку, за ней последовала бы красная и удаление, так как Обляков ранее уже заработал предупреждение.