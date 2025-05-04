Футбол
4 мая, 17:08

Мостовой о тренерской карьере: «Телефон всегда включен, но никто не звонит и не пишет»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможной работе тренером.

«Тишина, никто не пишет, не звонит. Телефон все время включен, но ничего. Наверное, проблема в том, что слишком долго играл заграницей, не обзавелся контактами и связями. У нас же все через связи, а мы свободны. Агенты? Никто свои услуги не предлагал. Они знают, кто такой Мостовой — могут же позвонить. Но я спокойно отношусь», — сказал Мостовой «СЭ».

В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо» перед получением тренерской лицензии. 56-летний россиянин еще не работал тренером ни в одной команде.

Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он выступал з «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».

Александр Мостовой
  • Sochinet

    Саша, оставь номер телефона. Мне очень нужен человек по уходу за газоном. Тоже футбольная тема.

    05.05.2025

  • Sochinet

    Саша, а деньги на телефоне есть?

    05.05.2025

  • Palacios

    Клоуны и фрики никому не нужны.

    05.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Начать с Реала надо, а потом уже можно и в РПЛ идти

    05.05.2025

  • александр Тарасов

    Вот потому и не звонят, что знают, кто ты есть. И не позвонят!

    05.05.2025

  • Ж и в о й

    В будущем россияне могут начать говорить «звОнит» вместо привычного «звонИт». Об этом рассказала доктор филологических наук Мария Каленчук, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН. По её словам, такое изменение — не ошибка и не случайность. «Все глаголы на „-ить“ за последние сто лет постепенно переходят от ударения на окончание к ударению на корень», — объяснила Каленчук в интервью РИА Новости. Она отметила, что этот процесс уже затронул слова вроде «солит», «варит», «дружит». Слово «звонит» просто немного запаздывает в этом ряду, но изменение ударения в нём идёт по той же логике. Эксперт уверена: раз движение началось, оно дойдёт до конца.

    05.05.2025

  • Ж и в о й

    Походи по командам второй лиги Б, Саня, глядишь, кто-нибудь и рискнёт взять к себе в помощники на полставки молодого начинающего специалиста, ха-ха! Если повёзет чутка. Поработай сперва бесплатно или за еду хотя бы в детско-юношеском футболе, Царь, а потом уж мечтай о большем.

    05.05.2025

  • Старшой0754

    Какая жалость, не звонят, не пишут....

    04.05.2025

  • Илья858

    "Мостовой о тренерской карьере... 56-летний россиянин еще не работал тренером ни в одной команде".

    04.05.2025

  • Андрей Краснодарский

    Да мне за 60. Я исправил и забыл. А про грамотность, это как ударение в договор, звонит и т.д.))

    04.05.2025

  • Князь Болтконский

    В руководстве клубов нет людей которые играли в футбол,Саня.Жди пока такой человек не появится,тогда вы сразу ЛЧ выиграете.

    04.05.2025

  • Denissimo

    нет, ты стал грамотнее

    04.05.2025

  • Андрей Краснодарский

    Одно слово и он стал нужнее?))

    04.05.2025

  • lvb

    Почему бы и нет? Но по мне "Тсару" треба еще и покаятся, в церкви, и не один раз). За свою глупость. Иначе камбэк могет и не стрястись)

    04.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Здарова. Значит Вакуле-мастеру надо взять кувалду и, разбив своё ваяние, освободить душу некогда хорошего футболиста. Может быть, душа вернётся в оболочку вместе с мозгом?

    04.05.2025

  • allerc

    Полковнику никто не пишет...

    04.05.2025

  • Artorixus

    А от кого ты ждёшь звонка? Тебя знают как очень приличного игрока Спартака и евро-клубов. Как тренер ты пока никто и звать тебя никак. Для начала засвети своё имя как тренер, а уж потом ...

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    )))) Зато я Спартаку забивал)))

    04.05.2025

  • bm

    "....... Сапогов хотел уйти в более амбициозный клуб, но в «Волге» заявляли, что предложений нет. Говорили, что нападающий своим поведением потерял уважение и стал персоной нон грата в коллективе. Сапогов рассердился и объявил об уходе из футбола в 25 лет..." Сапогов, Мостовой и Лоза в профессии, по сравнению с тобой, — боги.

    04.05.2025

  • lvb

    Здаров. Немного не так. Перед нами обычное"вселение". То что у Мостового, "душа" или еще какая субстанция.. вселилась в памятник "Тсару" в Испании. Который стоит уже лет 20 у скульптора в гараже. Правда, фотку я видел.. Мне даже понравилось). То что здесь в РФ... пустая оболочка)). Ессно ее глючит... Мостовой "почти не виден"). Вернется ли ейный дух к правообладателю? Загадка).

    04.05.2025

  • mikeV

    Удивительно, как он лицензию получил! Я думал, он будет сидеть и ждать, когда его пригласят на её вручение.

    04.05.2025

  • Колизейщик

    Вот же, суки... Не звонят....

    04.05.2025

  • Кот

    Мостовой: "Тишина, никто не пишет, не звонит." ---------------------- Не печальтесь, Саша, напишите тут номер вашего телефона - и я вам позвоню, и другие тоже... о тишине мечтать станете...

    04.05.2025

  • Степочкин

    СЭ хватит уже хренью заниматься. Уверен вам тоже никто не звонит. Тоже мне новость.

    04.05.2025

  • Denissimo

    "никому" это одно слово

    04.05.2025

  • NGE

    Это, Саша, и есть ТВОЯ тренерская карьера))

    04.05.2025

  • lvb

    "Тсар", просто "Тсар"... Что, такой простой? Да, как 3 рубля. Бэрримор, это кто? Бывший футболист, ноне клоуном подрабатывает. Бэрримор. нам клоун нужен? Нет, сэр. Тогда гони попрошайку, поганой метлой. Ну нужно, сэр, он все равно никому не нужен. Дать ему кусок хлеба и огурец? Конечно, Бэрримор. Но дверь потом все же закрой на замок и на засов. Мало ли)

    04.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Наступает момент, когда человек не понимает какую чушь он несёт. Это точка невозврата. Человек становится неизлечимо больным. Пожалеем Сашу Мостового, у которого Бог оттяпал львиную долю ума и добавил её в талант футболиста.

    04.05.2025

  • тихоновнавсегда

    "Таких придурков даже бабы не ждут" Брат-2

    04.05.2025

  • Прожарка свиней

    Этому придурку не приходит в голову, что за границей они с Карпиным вместе играли?))

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Как-то раньше к нему относился как к потешнику. Есть ну и ладно. Но после слов про Мусаева становится ясно - что человек болен. Мостовой, Лоза и прочие персонажи просто убоги. Это люди несут такую чушь, что даже это не поддается никакой логике. Просто стыдно за них.

    04.05.2025

  • Berkut-7

    Мостовой не может понять базовой вещи, что тренер и игрок это разные профессии , как тренер он просто ноль , его потолок это максимум сидеть на тв передачах и рассказывать футбольные байки и давать оценки играм которые прошли в туре , никаким тренером никогда он не будет ни в каком клубе , телефон свой он может выключить .

    04.05.2025

  • Marty Friedman

    позабыт-позаброшен с молодых юных лет...

    04.05.2025

  • Berkut-7

    Саня в Сельту иди тренировать, там -то тебя знают ....что говоришь и туда не берут? во дела , наверно всё-таки дело не в известности, а то, что у тебя придурь в голове серьёзная.

    04.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Надо поменьше языком чесать!

    04.05.2025

  • shutnik78

    начни сам... со второй лиги...

    04.05.2025

  • оппонент

    Саша, да они , интересующиеся в Динамо звонят и спрашивают о стажёре Мостовом и делают выводы. Мог бы и сам догадаться, но ты же футбольный человек, соображалки не хватает.

    04.05.2025

  • Эрик Стейн

    Тебя знают как футболиста, Мостового-тренера не знает никто, даже твои ярые болельщики, друзья и родня, если бы ты сразу по окончанию карьеры пробовал себя тренером и обучился-был бы шанс попасть сразу в команду с именем....так нет же, много лет сам забивал на это и открыто говорил что ничему тебя там не научат, так чего хочешь???ТОП-клуб тебе не дадут сразу, а попробовать и показать кто ты в клубе без имени или не именитом-тебя жаба душит....вот и думай, что быстрее кончится:твоё ЭГО или твоё здоровье...Спустись на землю ,твои постоянные интервью ну никак не достучатся до манегров, а простому болельщику ты уже до безумия надоел своей одной и той же мыслёй

    04.05.2025

  • puzo-75

    Тренера Мостового никто не знает... Зачем кому-то нужен телефон "noname"? Начинать надо со второго дивизиона- тогда и номерок будет востребован!

    04.05.2025

  • Андрей Краснодарский

    -Неуловимый Мостовой. -А почему неуловимый? -Да потому, что на ... никому не нужный))

    04.05.2025

  • Комсомолец 70-х

    Смири гордыню, позвони сам в Реал. Там Анчелотти уходит.

    04.05.2025

  • Статистик80

    этого дегенерата даже медийщики не зовут тренировать

    04.05.2025

  • kim-1965

    Я на связи, могу пристроить.

    04.05.2025

    • «Ахмат» — ЦСКА: Самородов сравнял счет

    Ещенко разочарован игрой «Спартака» против «Факела»: «В таких матчах важно не терять очки, как это делает «Краснодар»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

