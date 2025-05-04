Мостовой о тренерской карьере: «Телефон всегда включен, но никто не звонит и не пишет»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможной работе тренером.

«Тишина, никто не пишет, не звонит. Телефон все время включен, но ничего. Наверное, проблема в том, что слишком долго играл заграницей, не обзавелся контактами и связями. У нас же все через связи, а мы свободны. Агенты? Никто свои услуги не предлагал. Они знают, кто такой Мостовой — могут же позвонить. Но я спокойно отношусь», — сказал Мостовой «СЭ».

В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо» перед получением тренерской лицензии. 56-летний россиянин еще не работал тренером ни в одной команде.

Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он выступал з «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».