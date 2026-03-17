Ещенко назвал главную проблему «Спартака» при Карседо

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о проблемах московского клуба при новом главном тренере Хуане Карлосе Карседо.

«Он пытается вперед играть. Но основная проблема — это защита. И речь не только о защитниках, а в целом об игре всего «Спартака» в оборонительной фазе. Вся команда должна и атаковать, и обороняться. Даже не знаю, кто из трансферов мог бы помочь «Спартаку» в решении этой проблемы», — сказал Ещенко «СЭ».

«Спартак» с 35 очками после 21 тура идет шестым в турнирной таблице РПЛ.