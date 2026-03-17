«Балтика» не обратилась в КДК по вопросу отмены красной карточки Талалаева

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц в комментарии для «СЭ» заявил, что «Балтика» не обратилась в комитет по удалению главного тренера Андрея Талалаева.

«Балтика» не обратилась в КДК РФС по вопросу отмены красной карточки Талалаева. И срок подачи истек вчера. У КДК нет оснований рассматривать вопрос об отмене красной карточки Андрея Талалаева», — сказал Григорьянц «СЭ».

14 марта калининградцы дома обыграли ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ. В концовке матча Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть мяч в игру.

После этого между командами завязалась потасовка, которая закончилась удалением Талалаева, демонстрировавшего оскорбительные жесты в сторону соперников. Красную карточку получил и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. 15 марта директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что московский клуб намерен обжаловать удаление Челестини.

В матче 22-го тура чемпионата России «Балтика» примет «Сочи» 21 марта.