Ерохин вспомнил, как в Ростове таксисты возили футболистов бесплатно

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» 27 февраля поделился ожиданиями от матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

— Сегодня «Зенит» сыграет с «Ростовом» — вашим бывшим клубом. Для вас это принципиальная игра?

— Я ушел из «Ростова» мирно, просто сделал следующий серьезный шаг в карьере — перешел в «Зенит». Реваншистских настроений у меня нет. Наоборот, когда я приезжаю в Ростов-на-Дону, меня радушно встречают, у меня остались только самые положительные воспоминания о людях в клубе. Негатива нет. Но понятно, что на футбольном поле нет друзей — при подкате ноги не уберу, а после игры пообщаемся, обнимемся.

— Вы в «Ростове» провели всего полтора года. Что помните о том времени?

— Каждый скажет, что главным событием стала Лига чемпионов. Это несомненно. В то время доходило до того, что игроков бесплатно возили на такси. Но мне всегда было неудобно, я все равно как будто случайно старался оставить за проезд. Это же работа человека, пусть и его собственное желание сделать такой жест. Может быть, неправильно так отказываться от подарка, но мне как-то неудобно.

— Сейчас «Ростов» отстает от зоны Лиги чемпионов всего на пять очков. Он способен вернуться туда?

— Тот сезон стоит особняком — «Бавария», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед»... Но я бы не сказал, что «Ростов» скатился. Это крепкая команда, которая уже не считается середняком, борется за зону еврокубков.

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится в субботу, 27 февраля. Начало — в 16.30 (мск). На данный момент питерцы на первом месте в турнирной таблице с 41 очком, ростовчане — пятые (32 очка).

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Александром Ерохиным можно прочесть на сайте «СЭ»