Мацуев: «За «Спартак» болеют вопреки результату»
Народный артист РФ, известный болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Рубином».
«Матч легким не будет, это точно. Мы всегда ждем победы и искрометной игры. Я всегда говорил, что за «Спартак» болеют вопреки результату, это уже другой уровень. Это химия, это любовь к своему клубу. Несмотря на все обстоятельства, в каком бы состоянии команда не находилась, и какое бы обидное поражение от «Динамо» не было. Если говорим о «Рубине», то там все очень хорошо. Леонид Викторович Слуцкий выставил серьезную команду, я всегда был поклонником его таланта. Казанцы часто доставляли нам неприятности. И этот матч будет показательным. Стоит учитывать, что это первый матч после Нового Года на стадионе «Спартака». Квинси Промес наконец-то перешел. Уверен, он добавит определенных эмоций, которые очень нужны команде»
Мацуев также рассказал о перспективах «Спартака» на вторую половину сезона.
«Олег Иванович Романцев говорил, что если есть хотя бы теоретические шансы, то надо бороться. Я ненавижу, когда говорят, что все понятно и ждать больше нечего. Нет, надо биться команде и Тедеско. У «Спартака» для этого есть все возможности», — добавил Мацуев.
Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 14.00 (мск). На зимнюю паузу красно-белые ушли на третьем месте в турнирной таблице с 35 очками, казанцы — девятые (28 очков).
(Артем Бухаев)
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