Боярский ответил на обещание Промеса усложнить Дзюбе жизнь

Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

«Зенит» обязательно выиграет у «Ростова», нет причин сомневаться в этом. С нетерпением будем ждать победы. Хочется, чтобы «Зенит» взял три очка и оторвался более существенно. Надо реабилитироваться за поражение в кубке. Сегодняшняя победа может расставить все по своим местам и можно будет сказать, что «Зенит» станет чемпионом. Надо уходить от ЦСКА — слава богу, со «Спартаком» уже практически разобрались"

Также Боярский ответил на заявление нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который обещал доставить проблемы форварду «Зенита» Артему Дзюбе.

«Это личное дело Промеса. Артем Дзюба никуда не уйдет, а проблемы от него будут всегда. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Дзюбу и Азмуна в гонке бомбардиров никто не сможет догнать. Главное, чтобы Сердар не уходил никуда. Он ведущий игрок команды, мотор, который задает тональность игры»

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» пройдет в субботу, 27 февраля, в 16:30 по московскому времени.

(Константин Колмаков)