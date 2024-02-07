Еремякин сообщил, что «Оренбург» подписал документы о переходе Капленко в «Балтику»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил о скором трансфере полузащитника Кирилла Капленко в «Балтику».

«Мы со своей стороны подписали документы о переходе Кирилла Капленко в «Балтику». Игрок успешно прошел медосмотр и ему осталось подписать бумаги о трансфере со своим новым клубом», — приводит Sport24 слова Еремякина.

Ранее стало известно, что «Балтика» активировала опцию выкупа Капленко из «Оренбурга».

24-летний Капленко выступает за «Оренбург» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду 16 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.