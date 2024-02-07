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Сегодня, 12:29

Источник: «Коринтианс» хочет взять Клаудиньо в аренду и выменять Ду Кейроса у «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Коринтианс» изучает возможность направить предложения по двум игрокам «Зенит» Клаудиньо и Ду Кейроса, сообщает журналист Бруно Андраде.

По данным источника, в начале 2024 года российский клуб назначил цену за Клаудиньо — 20 миллионов евро. Недавно руководству «Коринтианса» стало известно, что существует возможность аренды игрока с опцией на покупку.

Сообщается, что предложение по Ду Кейросу включает в себя возможный обмен на хавбека Фаусто Веру.

27-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне футболист сыграл за клуб 25 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

24-летний Ду Кейрос перешел в питерский клуб в начале сезона-2023/24 и провел всего 16 матчей.

Жерзино Ньямси, Георгий Джикия и&nbsp;Манфред Угальде. Трансферы РПЛ: Джикия интересен всем, «Локо» взял защитника, в «Спартак» приехал форвард

Источник: UOL
Клаудиньо
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Ду Кейрос
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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