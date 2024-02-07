Источник: «Коринтианс» хочет взять Клаудиньо в аренду и выменять Ду Кейроса у «Зенита»

«Коринтианс» изучает возможность направить предложения по двум игрокам «Зенит» Клаудиньо и Ду Кейроса, сообщает журналист Бруно Андраде.

По данным источника, в начале 2024 года российский клуб назначил цену за Клаудиньо — 20 миллионов евро. Недавно руководству «Коринтианса» стало известно, что существует возможность аренды игрока с опцией на покупку.

Сообщается, что предложение по Ду Кейросу включает в себя возможный обмен на хавбека Фаусто Веру.

27-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне футболист сыграл за клуб 25 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

24-летний Ду Кейрос перешел в питерский клуб в начале сезона-2023/24 и провел всего 16 матчей.