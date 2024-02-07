Мостовой: «Локомотив», «Динамо», ЦСКА — Джикия может перейти куда угодно»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о будущем защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Джикия не тот игрок, который будет бегать и искать команду. Его сами найдут, потому что это хороший защитник. Не продлит контракт со «Спартаком», спокойно уйдет в другую команду. Он еще будет выбирать, к кому пойти. Любая команда его с удовольствием заберет. «Локомотив», «Динамо», ЦСКА — Джикия может перейти куда угодно. Кроме, наверное, «Зенита» — там уже перебор», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Действующий контракт 30-летнего защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах.