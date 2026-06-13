Рахимич рассказал, чего не хватает ЦСКА для победы в РПЛ: «Команде пока что далеко до «Зенита» и «Краснодара»

Рахимич рассказал, чего не хватает ЦСКА для победы в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Элвир Рахимич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, чего не хватает команде для победы в РПЛ.

«ЦСКА пока что далеко до «Зенита» и «Краснодара». Качество футболистов армейцев не дотягивает до уровня последних чемпионов РПЛ. Не знаю, будет ли ЦСКА усиливаться летом. Но очень приятно, что за команду играет много молодых воспитанников», — сказал Рахимич «СЭ».

ЦСКА по итогам прошлого сезона занял пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрал 51 очко. В последний раз армейцы становились чемпионами в 2016 году.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max