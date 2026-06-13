Рахимич: «Сафонов отлично представляет Россию на международной арене»

Бывший футболист ЦСКА Элвир Рахимич в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ».

«Сафонов — молодец. Он отлично представляет Россию на международной арене. Не зря он взял с «ПСЖ» две Лиги чемпионов подряд. И также в России все прекрасно знают Хвичу Кварацхелию. Это здорово, что люди, игравшие в РПЛ, проявляют себя в топ-клубах Европы. Благодаря им в Европу открываются дороги и для других футболистов из РПЛ», — сказал Рахимич «СЭ».

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 27 матчей во всех турнирах, пропустил 28 мячей и 12 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего вратаря в 30 миллионов евро.

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