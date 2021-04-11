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Экс-врач «Спартака» рассказал, сколько пропустит Глушаков из-за травмы

16:42
Денис Глушаков получил травму в матче против «Тамбова». Фото ФК «Химки»
Денис Глушаков получил травму в матче против «Тамбова». Фото ФК «Химки»
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Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков в разговоре с «СЭ» оценил тяжесть травмы полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. После медицинского обследования у него была диагностирована контузия боковой связки коленного сустава.

«Это все равно что потянуть связку. Трудно уловить, какая это степень. В среднем такую травму надо около двух недель полечить. Сразу оговорюсь, что бывают разные контузии, все индивидуально. Скажу так, от двух до трех недель. После этого периода он с большой вероятностью будет уже играть», — сказал Васильков «СЭ».

Напомним, что 34-летний хавбек «Химок» забил единственный гол в матче 25-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:0), где и получил травму. Глушаков провел 15 матчей в этом сезоне РПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 1 передачу

(Екатерина Звенигородская)

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