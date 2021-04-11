Полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (1:0). Именно серб стал автором решающего мяча.

«У нас часто бывают хорошие моменты, но без забитых мячей в таких матчах трудно выиграть. Сегодня нам повезло, конечно, я очень рад, что мы выиграли.

РПЛ такая, что в каждом матче можно победить или проиграть. Самое важное для нас — так относиться к игре, как сегодня. Если будем так выходить, то можем претендовать на победу в каждом матче.

Это очень хорошая команда, но я как-то сказал, что нам неважно, это «Краснодар», «Тамбов» или любая другая команда, нам нужны очки, нужно побеждать в каждом матче", — цитирует Чаушича «Матч Премьер».

Краснодарцы не могут победить на протяжении трех матчей и занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 25 матчах. «Арсенал» прервал двухматчевую серию поражений и поднялся на 13-ю строчку с 20 очками.