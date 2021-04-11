Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Арсенал» показал фото из раздевалки после победы над «Краснодаром»

16:48
Теги:

Тульский «Арсенал» показал победное фото из раздевалки после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Коаснодаром» (1:0).

«Молодцы, парни! Давненько не было таких кадров!», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

Публикация от ПФК АРСЕНАЛ ТУЛА (@pfcarsenaltula)

Единственный гол на 62-й минуте забил Горан Чаушич. «Арсенал» прервал серию из трех поражений (с учетом Кубка России) и занимает 13-е место.

Арсенал Т — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...