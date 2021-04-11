«Арсенал» показал фото из раздевалки после победы над «Краснодаром»
Тульский «Арсенал» показал победное фото из раздевалки после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Коаснодаром» (1:0).
«Молодцы, парни! Давненько не было таких кадров!», — говорится в сообщении клуба в Instagram.
Единственный гол на 62-й минуте забил Горан Чаушич. «Арсенал» прервал серию из трех поражений (с учетом Кубка России) и занимает 13-е место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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