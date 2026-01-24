Экс-спортивный директор «Крыльев» Шикунов считает, что клуб сможет закрыть долг перед «РТ-Капитал» без помощи болельщиков

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о помощи болельщиков в погашении долга клуба перед организацией «РТ-Капитал».

«Там есть те, кто закроет эту задолженность. Ну что там люди соберут? Должны включиться большие руководители. Регион там не бедный, найдут деньги, чтобы погасить долг. Просто болельщики переживают, начинают такие акции устраивать. Там люди очень любят футбол», — сказал Шикунов «СЭ».

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 миллионов рублей в пользу «РТ-капитала». 30 декабря клуб сообщил, что выплатил 535 миллионов рублей в счет погашения долга, а в течение первой половины января погасил долговые обязательства еще на 54 миллиона рублей.

23 января председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил «СЭ», что клуб планирует закрыть долг перед «РТ-Капитал» до 3 февраля.