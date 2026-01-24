Агент Сауся сообщил, что игрок начал проходить медосмотр для перехода в «Спартак»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Балтики» Владислава Сауся, в разговоре с «СЭ» рассказал о прохождении медосмотра для трансфера футболиста в «Спартак».

«Саусь сейчас в Москве, проходит медосмотр», — сказал Талаев «СЭ».

Ранее Талаев заявил «СЭ», что игрок согласовал личный контракт со «Спартаком».

Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Контракт 22-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.