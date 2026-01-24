Экс-игрок «Порту» Манафа: «Аршавин — глобал стар! Сейчас точно стоил бы 200 миллионов евро»

Защитник «Шанхай Шэньхуа» Вильсон Манафа ответил на вопрос «СЭ» об экс-игроке «Арсенала» Андрее Аршавине.

— Кто лучший российский футболист?

— Аршавин.

— Почему?

— Он глобал стар! Очень хорош.

— Недавно он заявил, что сейчас стоил бы 200 миллионов евро.

— В его времена точно! У него был прекрасный дриблинг, просто топ!

— Когда Дембеле выиграл Золотой мяч, Аршавин сказал, что его нельзя сравнивать с французом, потому что у него — ничего, а у Андрея Сергеевича — КПД.

— Дембеле может одинаково хорошо играть обеими ногами, поэтому сложно сравнивать. Но Аршавин на другом уровне! Он топ-форвард.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач. Четыре гола в ворота «Ливерпуля» россиянин забил 21 апреля 2009 года.