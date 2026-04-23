Смородская назвала ужасом трансферы Дурана и Жерсона в «Зенит»: «Потрачены большие деньги, а на выходе — ноль»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» высказалась об игре нападающего «Зенита» Джона Дурана.

«В своих ожиданиях ошибся либо Дуран, либо «Зенит». Мне кажется его трансфер — это провал. Еще переход Жерсона... Ужас просто. Потрачены большие деньги, а на выходе — ноль», — сказала Смородская «СЭ».

22-летний колумбиец был арендовал «Зенитом» у «Аль-Насра» в феврале и до конца сезона-2025/26. На его счету 8 матчей и 2 гола за петербуржцев.

Жерсон перешел в клуб из Санкт-Петербурга в июле 2025 года из «Фламенго» за 25 миллионов евро. 10 января сине-бело-голубые объявили об уходе бразильца. Полузащитник провел за «Зенит» 15 матчей и забил 2 гола.

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