Бывший президент «Локомотива» Наумов: «Краснодар» станет чемпионом, если не потеряет очки с «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился с «СЭ» мнением о шансах «Краснодара» и «Зенита» на победу в чемпионате России-2025/26.

После 27 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 60 очками, «Зенит» идет на второй строчке с 59 очками.

«Все решит один матч. «Краснодар» может потерять очки только с «Динамо». Больше не с кем. Если не потеряет, однозначно станет чемпионом. То же самое и у «Зенита» с ЦСКА. Если петербуржцы победят армейцев, то будут всерьез бороться за золото.

На сегодняшний день больше шансов у «Краснодара». Он ни от кого не зависит. Только от себя! Конечно, последний матч со «Спартаком» очень многое сделал. Удалось вырвать три очка. Это тот случай, когда вроде одна команда играет лучше, а другая побеждает. В футболе так бывает. Если «Краснодар» не допустит осечки, то он — чемпион. Его дальше некому останавливать», — сказал Наумов «СЭ».

«Краснодару» в сезоне-2025/26 осталось провести матчи с «Акроном» (28-й тур), московским «Динамо» (29-й тур) и «Оренбургом» (30-й тур). «Зениту» предстоят игры с ЦСКА (28-й тур), «Сочи» (29-й тур) и «Ростовом» (30-й тур).