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30 апреля, 19:47

Бывший президент «Локомотива» Наумов: «Краснодар» станет чемпионом, если не потеряет очки с «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился с «СЭ» мнением о шансах «Краснодара» и «Зенита» на победу в чемпионате России-2025/26.

После 27 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 60 очками, «Зенит» идет на второй строчке с 59 очками.

«Все решит один матч. «Краснодар» может потерять очки только с «Динамо». Больше не с кем. Если не потеряет, однозначно станет чемпионом. То же самое и у «Зенита» с ЦСКА. Если петербуржцы победят армейцев, то будут всерьез бороться за золото.

На сегодняшний день больше шансов у «Краснодара». Он ни от кого не зависит. Только от себя! Конечно, последний матч со «Спартаком» очень многое сделал. Удалось вырвать три очка. Это тот случай, когда вроде одна команда играет лучше, а другая побеждает. В футболе так бывает. Если «Краснодар» не допустит осечки, то он — чемпион. Его дальше некому останавливать», — сказал Наумов «СЭ».

«Краснодару» в сезоне-2025/26 осталось провести матчи с «Акроном» (28-й тур), московским «Динамо» (29-й тур) и «Оренбургом» (30-й тур). «Зениту» предстоят игры с ЦСКА (28-й тур), «Сочи» (29-й тур) и «Ростовом» (30-й тур).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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