Бояринцев — о комментаторах: «Меня никто не раздражает. Нравятся Генич, Шнякин, Меламед...»

Экс-хавбек «Спартака» и сборной России, в недавнем прошлом главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев в интервью «СЭ» высказался о критике Валерия Карпина в адрес футбольных комментаторов.

— Валерия Карпина настолько подбешивают комментаторы, что футбол теперь смотрит без звука. Вы хотя бы раз так делали?

— Нет. Меня никто не раздражает. Нравятся Костя Генич, Дима Шнякин, Миша Меламед... Да многих могу перечислить. У каждого своя манера.

Генич — профи, всю футбольную кухню знает изнутри, мы еще по юношам на поле пересекались. Со Шнякиным — в любительской лиге, где я поигрывал после завершения карьеры. А Меламед пусть и не играл, но тоже вырос в отличного комментатора.

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