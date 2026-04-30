Бояринцев назвал самого крутого футбольного эксперта

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, в недавнем прошлом главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев в интервью «СЭ» назвал лучшего футбольного эксперта.

— Вы часто выступаете на ТВ. Самый крутой эксперт — в вашем личном рейтинге?

— Саша Гришин. Всегда интересно слушать. Грамотная речь, глубокое понимание футбола... А из аксакалов, конечно, выделяется Евгений Серафимович Ловчев. Харизматичный, с юмором. С ним в эфире скучно не бывает.

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