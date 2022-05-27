Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 00:30

Радимов: «На «Спартак» Ваноли смотреть неинтересно. Вот как работал Витория, мне очень нравилось»

Радимов не впечатлен «Спартаком» под руководством Ваноли
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере «Спартака» Паоло Ваноли.

— Вам нравится, как играет «Спартак» при Ваноли?

— Нет. Хочется видеть «Спартака», играющего с позиции силы. Прессингующего, нацеленного на атаку. А когда он дома встречается с «Краснодаром», горит 1:2 и продолжает действовать от обороны, отдает сопернику мяч — это вообще что?! На такой «Спартак» смотреть неинтересно.

Да, при Тедеско было примерно то же самое. Но тогда хотя бы добивались результата. Теперь и этого нет. 10-е место в чемпионате!

Вот как работал Витория, мне очень нравилось. Тогда реально наметились сдвиги к лучшему, команда прибавляла. Португальцу не хватало сильных исполнителей, но он все равно старался играть в атаку. Было понятно, чего хочет тренер. В конце концов при нем в Лиге Европы «Спартак» занял первое место в группе, опередив «Наполи» и «Лестер»! Но зимой Виторию почему-то заменили на Ваноли. Это решение не вписывалось ни в какую логику!

Полностью интервью Радимова читайте здесь

Владислав Радимов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
Паоло Ваноли
Руй Витория
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Матч жизни для Ваноли, Бакаева и Федуна. Кого уберут, если «Спартак» проиграет в финале Кубка России
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Финал голодных. Рабинер — о битве «Спартака» и «Динамо» за БЕТСИТИ Кубок России
«Спартак» перед финалом БЕТСИТИ Кубка России посетили ветераны клуба
«Спартак» — «Динамо»: когда пройдет и где смотреть матч финала БЕТСИТИ Кубка России
«Спартак» — «Динамо»: команда Ваноли догонит «Зенит» по числу побед в БЕТСИТИ Кубке России?
Лещенко — о Федотове: «Если уйдет Шварц, это было бы хорошим приобретением для «Динамо»
Дмитрий Губерниев: «Спартаковского духа в нынешнем «Спартаке» практически не осталось»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Финал голодных. Рабинер — о битве «Спартака» и «Динамо» за БЕТСИТИ Кубок России
Радимов: «Кузяев — лучший игрок чемпионата»
Владислав Радимов: «В следующем сезоне будут матчи, когда у многих в Петербурге мелькнет мысль: «Жаль, что нет Дзюбы»
Kicker: Шварц возглавит «Герту». Он будет представлен на следующей неделе
«Спартак» перед финалом БЕТСИТИ Кубка России посетили ветераны клуба
«Крылья Советов» интересуются полузащитником «Акрона» Марухиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радимов: «Кузяев — лучший игрок чемпионата»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости