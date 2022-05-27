Радимов: «Шпильки Заремы в адрес «Зенита»? Для человека, чье сердце принадлежит красно-белым, это нормально»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, сейчас возглавляющий «Зенит-2», в интервью «СЭ» высказался о Зареме Салиховой — супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

— Недавно в ответ на слова Заремы Салиховой о «Зените» вы процитировали Маяковского: «Такому платью да еще бы голову...» Сегодня какие стихи соответствуют вашему душевному настроению?

— Ха! Сейчас ничего не приходит на ум. Я не настолько погружен в поэзию. Да и вообще, если буду постоянно говорить стихами, люди смеяться начнут.

— Как вам бесконечные шпильки Салиховой в адрес «Зенита»?

— Наверное, для человека, чье сердце принадлежит красно-белым, это нормально. Просто надо отдавать себе отчет, что ты — публичная личность, супруга владельца клуба, и многие воспринимают твои высказывания в прессе как слова самого Федуна.

Полностью интервью Радимова читайте здесь