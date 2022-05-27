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Радимов: «Кузяев — лучший игрок чемпионата»

Радимов назвал Кузяева лучшим игроком чемпионата России
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Далер Кузяев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, сейчас возглавляющий «Зенит-2», в интервью «СЭ» объяснил, почему считает полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева лучшим игроком чемпионата России-2021/22.

— Кто лучший игрок чемпионата?

— Кузяев. Мы обращаем внимание на голы Дзюбы и Юри Алберто, финты Клаудиньо и Малкома, цепкость Барриоса и Дугласа Сантоса. А Далер — незаметный герой. Может сыграть на любой позиции, всегда держит уровень, постоянно выполняет колоссальный объем работы. Здорово ведет единоборства, создает баланс между обороной и атакой. Если из-за травмы пропускает матч, многие сразу говорят: «А Кузяева-то не хватает...»

Для меня именно он — стержень «Зенита». Спокойный, надежный, напоминает Семака в игровые годы. Тот ведь тоже за карьеру на разных позициях поиграл. Мог и забить, и отдать, и сзади отработать. Все это отличает и Кузяева. Важно, что в трудный момент он не боится брать игру на себя, может прибежать в чужую штрафную, одним касанием решить эпизод. Помимо фантастической стабильности мне импонируют человеческие качества Далера. Парень очень скромный, никогда себя не выпячивает.

Полностью интервью Радимова читайте здесь

Владислав Радимов
Далер Кузяев
РПЛ
ФК Зенит
2
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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