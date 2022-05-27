Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, сейчас возглавляющий «Зенит-2», в интервью «СЭ» объяснил, почему считает полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева лучшим игроком чемпионата России-2021/22.

— Кто лучший игрок чемпионата?

— Кузяев. Мы обращаем внимание на голы Дзюбы и Юри Алберто, финты Клаудиньо и Малкома, цепкость Барриоса и Дугласа Сантоса. А Далер — незаметный герой. Может сыграть на любой позиции, всегда держит уровень, постоянно выполняет колоссальный объем работы. Здорово ведет единоборства, создает баланс между обороной и атакой. Если из-за травмы пропускает матч, многие сразу говорят: «А Кузяева-то не хватает...»

Для меня именно он — стержень «Зенита». Спокойный, надежный, напоминает Семака в игровые годы. Тот ведь тоже за карьеру на разных позициях поиграл. Мог и забить, и отдать, и сзади отработать. Все это отличает и Кузяева. Важно, что в трудный момент он не боится брать игру на себя, может прибежать в чужую штрафную, одним касанием решить эпизод. Помимо фантастической стабильности мне импонируют человеческие качества Далера. Парень очень скромный, никогда себя не выпячивает.

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