Экс-игроки «Зенита» Зазулин и Власов вошли в селекционную службу клуба

Бывшие футболисты «Зенита» Игорь Зазулин и Олег Власов вошли в селекционную службу клуба, сообщает журналист Кирилл Легков.

По информации источника, они заменят уволенную из «Зенита» группу селекционеров во главе с Антоном Евменовым.

Зазулин выступал за «Зенит» с 1991 по 2002 год и в 2005 году. Власов играл за «Зенит» с 2002 по 2006 год.