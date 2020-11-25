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Экс-игроки «Зенита» Зазулин и Власов вошли в селекционную службу клуба

15:36
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Бывшие футболисты «Зенита» Игорь Зазулин и Олег Власов вошли в селекционную службу клуба, сообщает журналист Кирилл Легков.

По информации источника, они заменят уволенную из «Зенита» группу селекционеров во главе с Антоном Евменовым.

Зазулин выступал за «Зенит» с 1991 по 2002 год и в 2005 году. Власов играл за «Зенит» с 2002 по 2006 год.

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