Экс-игроки «Зенита» Зазулин и Власов вошли в селекционную службу клуба
15:36
Бывшие футболисты «Зенита» Игорь Зазулин и Олег Власов вошли в селекционную службу клуба, сообщает журналист Кирилл Легков.
По информации источника, они заменят уволенную из «Зенита» группу селекционеров во главе с Антоном Евменовым.
Зазулин выступал за «Зенит» с 1991 по 2002 год и в 2005 году. Власов играл за «Зенит» с 2002 по 2006 год.
Бывшие футболисты «Зенита» Игорь Зазулин и Олег Власов пополнили селекционную службу петербургского клуба вместо уволенных вместе с Антоном Евменовым селекционеров— Кирилл Легков (@klegkov) November 25, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. «Рубин» — ЦСКА и другие матчи
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