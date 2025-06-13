«Динамо» анонсировало объявление Карпина главным тренером

Пресс-служба московского «Динамо» анонсировала объявление Валерия Карпина новым главным тренером команды.

«Динамо» опубликовало ролик с отсылкой на интеллектуальную передачу «Что? Где? Когда?». 56-летний специалист представляет на телеигре букмекерскую компанию, которая является спонсором и передачи, и московского клуба.

13 июня в эфире Первого канала будет показан очередной эпизод Летней серии игр «Что? Где? Когда?». Начало — в 22.00 по московскому времени. Это же время указано в ролике бело-голубых.

«Уважаемые знатоки! Внимание, вопрос. Кто будет главным тренером московского «Динамо»?» — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось фото с подписания контракта Карпина с «Динамо».

Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. С марта 2022 по февраль 2025 года он совмещал пост в национальной команде с работой в «Ростове», но покинул клуб перед возобновлением чемпионата после зимней паузы.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые завершали сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Марцела Лички.