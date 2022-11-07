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Боков — об ошибке Чистякова: «И я сам в свои ворота забивал»

Мария Гусева
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Бывший игрок ЦСКА Максим Боков прокомментировал эпизод с грубой ошибкой защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче с «Ахматом» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

«Мне кажется, что это внутреннее дело «Зенита». И мне как представителю другого клуба неэтично обсуждать действия руководителей питерцев. Если они так решили, значит у них есть какие-то доводы, а если их нет... как говорится, хозяин — барин. Относительно самого Чистякова, я не думаю, что игрок такого клуба способен на какие-то непонятные маневры.

В мою бытность игроком не раз становился свидетелем того, как футболисты забивали в свои ворота. И я сам в свои ворота забивал. Но руководство никогда не говорило, что я это мог сделать специально. Это как-то неправильно и неэтично", — цитирует Vprognoze.ru Бокова.

5 ноября «Зенит» на своем поле уступил «Ахмату» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 1:2, а ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заменил Чистякова на 32-й минуте матча.

Днем позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Чистяков выведен из основного состава команды.

Дмитрий Чистяков
Максим Боков
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Спартак

 13
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Оренбург

 11
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Зенит

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