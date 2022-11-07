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Сегодня, 16:45

Стрепетов: «Если лидеры дадут гарантию, что продолжат играть за «Зенит» — здорово, но мы должны быть готовы к любому повороту событий»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный тренер Алексей Стрепетов прокомментировал ситуацию вокруг защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

— Геннадий Орлов высказал какое-то свое предположение, это сразу разлетелось по всем СМИ, но уже категорично выступили руководители «Ахмата», которые опровергли информацию о том, что им интересен Чистяков. Безусловно, к мнению Орлова мы всегда прислушиваемся, то в этот раз он создал атмосферу «пожара» в «Зените». И огонь этот нужно потушить, — считает Стрепетов.

— Так стоит ли Чистякову подыскивать новый клуб?

— В «Зените» есть и другие футболисты, которые в раздумьях — оставаться в «Зените» или уходить. Потому что многие из них — кандидаты в сборную России, но не имеют игровой практики, Карпин их из-за этого не рассматривает. Так что ребята будут думать. В этом плане хорошо сказал Аршавин, что «Зенит» построил замок на песке. Прекрасная команда, играют бразильцы, есть Барриос, вся игра строится на них. Но не дай бог, кто-то покинет команду, должен быть фундамент. Как раз из российских футболистов. И сохранение того же Кругового, Сутормина, Мостового, может быть, Прохина вернуть из «Ростова» — это важно. Тема серьезная. Если лидеры дадут гарантию, что продолжат играть за «Зенит» — здорово, но мы должны быть готовы к любому повороту событий, — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

В игре «Зенита» против «Ахмата» (1:2) в 16-м туре РПЛ Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. После матча генеральный директор клуба Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

6 ноября Медведев сообщил, что «Зенит» вывел игрока из основного состава команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-pozhar-v-zenite-nuzhno-potushit/
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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