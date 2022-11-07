Радченко — об ошибках Сафонова: «Ему нужно действовать проще, не мудрить»

Бывший форвард «Зенита», «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко в интервью «СЭ» высказался об игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

— А что в последних матчах происходит с Сафоновым? Привоз за привозом.

— «Краснодар» все время разыгрывает мяч от ворот. Соперники к этому готовы, активно прессингуют — отсюда и ошибки Сафонова. В каких-то ситуациях ему нужно действовать проще, не мудрить. Видишь, что тебя накрывают — не пытайся сохранить мяч, вынеси подальше. Чтобы лишний раз не рисковать.

— Сможет «Краснодар» в этом сезоне побороться за медали?

— Маловероятно. Командочка симпатичная, молодая, азартная, но еще в стадии становления.