«Зенит» сыграет с БАТЭ в Winline Суперсерии 22 марта

«Зенит» проведет матч с БАТЭ в Winline Суперсерии, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге 22 марта. Начало — в 17.00 мск.

15 ноября «Зенит» в рамках Суперсерии играл с «Фенербахче» в Стамбуле. Российский клуб уступил со счетом 1:2.