Карвальо: «Футбольная столица России — это Москва»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо назвал Москву футбольной столицей России.

«Конечно, футбольная столица России — это Москва! Никаких других вариантов быть не может. Другие города даже близко не могут сравниться с Москвой», — цитирует бразильца Legalbet.

Ранее хавбек принял участие в гала-матче ЦСКА FONBET Первый еврокубок в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА.

Карвальо играл в ЦСКА с 2004 по 2010 год. Он провел за клуб 140 матчей, забил 26 голов и сделал 45 результативных передач.