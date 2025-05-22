«Крыльям Советов» дали лицензию высшей категории, «Черноморцу» — нет

Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» получили лицензию высшей категории для участия в сезоне РПЛ-2025/26.

Новороссийский «Черноморец», выступающий в первой лиге, не получил документ.

«Крылья Советов» после 29 туров РПЛ набрали 30 очков и занимают 10-е место в таблице.

«Черноморец» после 33 туров первой лиги набрал 61 очко и занимает третье место. Клуб находится в зоне стыковых матчей.