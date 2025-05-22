Кудичини назвал большой честью приезд в Россию

Бывший голкипер «Челси» Карло Кудичини в интервью «СЭ» высказался о приезде в Москву.

— Карло, какой была ваша первая реакция, когда получили приглашение из России?

— Для меня это огромная честь. Такие события всегда приятны, особенно когда они связаны с чем-то значимым — например, с 20-летием победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Здорово, что историю не забывают.

Я был рад снова встретиться с бывшими соперниками и партнерами по команде. Дрогба, Нжитап, Вагнер Лав — мы неоднократно пересекались на поле. Манише был со мной в «Челси». Есть несколько игроков, с которыми мы делили важные моменты в карьере. Я счастлив оказаться в Москве.